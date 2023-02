Corini: “Gomes può crescere tanto. Di Mariano o Tutino? Rispondo così”

"Il mercato fatto, condiviso con la proprietà, era per allargare il campo dei titolari. Non posso farne giocare 16, rispetto alla strategia e alla condizione mentale che voglio andare a sviluppare scelto i giocatori più adeguati. Il paradosso di Genova dei primi 20 minuti era che abbiamo palleggiato male e gestito bene. Ho fatto vedere ai ragazzi cosa possiamo migliorare, abbiamo lavorato sul perché il palleggio serve a rompere il ritmo avversario. Bisogna usare questa qualità per permettere di respirare alla squadra. Gomes? Sapete quando ho investito su questo ragazzo, per me può crescere tanto da un punto di vista atletico. Ha ritrovato equilibrio e ha fatto un tempo importante a Genova che gli è servito. Di Mariano o Tutino? Avendo Graves devo capirlo come posso proteggerlo meglio, se scelgo una cosa devo pensare anche alle soluzioni a gara in corso".