Corini: “Gomes? Non possiamo rischiarlo. Mercato trasmissione costante di energie…”

"In ogni partita si cerca di lavorare sui punti di forza dell'avversario e su dove possiamo prendere vantaggio. Abbiamo studiato e capito come vogliono uscire lavorando su come recuperare la palla. È una squadra forte". Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico del Palermo Eugenio Corini alla vigilia del match contro l'Ascoli al "Del Duca" per la sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie B.