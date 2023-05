Corini: “Giocheremo per vincere, poi si vedrà. Gastaldello? Un’idea di calcio…”

Così si è espresso il tecnico Eugenio Corini in vista della sfida tra Palermo e Brescia, in programma venerdì sera allo stadio "Renzo Barbera".

Alla vigilia del match tra Palermo e Brescia, in programma venerdì 19 maggio alle 20:30 al "Renzo Barbera" e valevole per la trentottesima - e ultima - giornata del campionato di Serie B, è intervenuto il tecnico rosanero Eugenio Corini. Ai rosanero servirà la vittoria per conquistare matematicamente i playoff, mentre alle "rondinelle" basterà il pareggio per evitare quantomeno la retrocessione diretta a prescindere dal risultato del Perugia. Questo il pensiero dl tecnico di Bagnolo Mella: