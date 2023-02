Corini: “Frosinone? Campionato straordinario. Dobbiamo fare una partita importante”

Il Frosinone sfida il Palermo di Corini, nella gara in programma questo pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Renzo Barbera". I rosanero sono reduci da una sconfitta maturata in trasferta che ha fatto scivolare la squadra nella zona centrale della classifica, i ciociari vengono dal fondamentale successo contro il Cittadella e sono a quota 54 punti in classifica. Intervenuto nel pre gara, il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha presentato la sfida di questo pomeriggio.