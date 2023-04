Corini: “Fischi? Palermo ha aspettative alte. Playoff, siamo ancora lì”

"Noi siamo partiti bene nel primo tempo, equilibrato. Abbiamo provato a costruire ma le difese hanno prevalso. Abbiamo avuto occasioni per fare gol ed abbiamo rischiato alla fine. Loro stanno bene a livello mentale, noi avevamo alcuni da recuperare al massimo come Brunori, Verre o Valente. Abbiamo giocato le nostre carte. Potevamo andare in vantaggio noi così come loro, alla fine è arrivato un pareggio. Fischi al triplice fischio? Palermo è una piazza importante ed ha aspettative alte. Facciamo il meglio possibile consapevoli del nostro percorso. Playoff? Ci proviamo con tutte le nostre forze, oggi prevale la delusione ma questo è un campionato con squadre ad alto livello che però si ritrovano a lottare per non retrocedere. Siamo ancora lì, siamo in ritardo di soli tre punti. Capisco i tifosi, è umano e fisiologico perché spingi per tutta la partita tifando e alla fine non arriva il gol. Penso ai tifosi arrivati a Parma o i pienoni contro Frosinone e Reggina. A volte ci riusciamo a soddisfarli, altre volte no. In queste ultime sei partite proveremo ad arrivare in una zona che non era il nostro obiettivo. Difficile dire quale sia la quota per andare ai playoff, succede veramente di tutto nelle ultime partite. Noi ora pensiamo a fare del nostro meglio a Venezia"