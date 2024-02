Corini: “Feralpisalò squadra in salute, ma abbiamo le caratteristiche per batterla”

"Dico sempre che dipende da come ci arrivi a marzo, conta una partita alla volta. Contro la Feralpi importanza fondamentale perché può definire un percorso e un'identità. Ci sentiamo in un momento simile come quando siamo andati a Cittadella, purtroppo lì non ci siamo riusciti e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Avversario di livello, 14 punti nelle ultime 7 partite. Affrontiamo una squadra in piena salute. La rimonta con la Reggiana certifica il valore dell'avversario e l'ottimo lavoro che sta facendo Zaffaroni. Quando fai un salto è quello dopo che conta di più. Voglio vedere questi miglioramenti, non possiamo accontentarci di una buona prestazione. C'è consapevolezza dell'importanza della gara, abbiamo identità per affrontarla nel modo giusto e le caratteristiche per batterli. Il campo resta sempre il giudice estremo. Abbiamo avuto alti e bassi. Dopo un grandissimo inizio un periodo altamente negativo. Nelle ultime 8 partite abbiamo una media di 2 punti a partita. Oggi stiamo pagando quel periodo complicato ma la squadra si è riassestata. Abbiamo qualcosa da scontare che abbiamo pagato in quel periodo negativo. Abbiamo avversarie toste che hanno fatto acquisti di rilievo. Abbiamo vissuto difficoltà che ci hanno fortificato. Questa crescita voglio vederla in allenamento e nella partita successiva. Percorso lungo in cui possiamo fare tante cose e c'è la volontà di farle"