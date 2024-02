Corini: “Faccio fatica a trovare delle cose positive, partita difficile da digerire”

Sconfitta a sorpresa per il Palermo che cade in casa contro la Ternana per 2-3. Dopo un primo tempo convincente, i rosanero sono calati drasticamente nella ripresa e non hanno accennato a reagire al doppio schiaffo rossoverde. Il tecnico Eugenio Corini è intervenuto in sede di conferenza stampa, al seguito del match contro la Ternana, valido per la ventisettesima giornata di Serie B.

"Abbiamo fatto un buon primo tempo in cui ci siamo allungati in alcune situazioni. Dopo il gol del 2 a 1 abbiamo fatto male, abbiamo dato modo alla Ternana di fare la partita che volevano fare ed è arrivato il 3 a 1. Lasci delle cose che gli avversari sono capaci di prendere. Non è un concetto di condizione atletica, loro hanno preso coraggio e sembra che fai fatica. A volte ci allargavamo con tanti giocatori. È un concetto tattico, l'inerzia di voler fare qualcosa non ci porta l'equilibrio corretto. Sui contrattacchi loro sono stati molto pericolosi. Cosa salvo? Faccio fatica a trovare delle cose positive. L'approccio è stato molto qualitativo, con situazioni importanti per fare gol. Una partita difficile da digerire. Con trenta minuti più recupero dopo il 2 a 1 dovevamo restare dentro la partita. Secondo me eravamo migliorati oggi e dopo il 2 a 1 non lo siamo stati.