Corini: “Elia un giocatore importante. Floriano sotto Brunori? E’ qualitativo”

Archiviata la splendida vittoria casalinga contro il Perugia che ha inaugurato al meglio l'esordio in Serie B di Eugenio Corini con il Palermo , per i rosanero è tempo di pensare al prossimo impegno. Venerdì 19 agosto alle 20:45 i siciliani faranno tappa al "San Nicola" di Bari , stadio che hanno già espugnato all'ultima giornata della regular season della scorsa Serie C, in cui la formazione allora allenata da Silvio Baldini si impose per 0-2 grazie alle reti di Roberto Floriano e di Matteo Brunori . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Corini:

"Mi è piaciuta la voglia di giocare messa in campo con il Perugia. Elia? E' un giocatore importante, ha fatto la C a vincere. L'anno scorso ha giocato in una squadra importante come il Benevento. Lui può migliorare su tanti aspetti, come in quello degli assist. Ha delle qualità e cercheremo di alzare il suo livello mettendolo in una zona di campo in cui può servire anche assist per i propri compagni. La ricerca è quella di costruire il gioco anche nella parte bassa del campo. Ci abbiamo lavorato, le qualità di Mirko con i piedi sono importanti e soprattutto conosce tempi e modi. Lavoriamo per saltare il primo pressing avversario per liberare spazi in campo aperto. Valente? Può giocare sia a destra che a sinistra, ha sempre giocato in fascia. Lo tengo in considerazione su entrambe le fasce. E' un giocatore che ha gamba. Floriano? L'ho messo sotto Brunori perché è un giocatore qualitativo. Quando si gira e punta l'avversario può far male. In tre-quattro situazioni ci ha resi qualitativi sul fronte offensivo".