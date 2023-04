Corini: “Dobbiamo accettare questo pareggio. Segre per Valente? Vi spiego perché”

Il Palermo non è riuscito a ripartire dopo la sconfitta del "Tardini" contro il Parma, impattando sul punteggio di 0-0 nel trentaduesimo turno di Serie B al "Renzo Barbera" contro il Cosenza . Rosa sterili in avanti con poche occasioni ad impensierire l'ex portiere rosanero Micai, rischiando anche la debacle nei minuti finali. Questo il commento nel post partita in sala stampa del tecnico Eugenio Corini :

"E' stata una partita in cui sapevamo di incontrare una squadra in saluta. Primo tempo approcciato bene, poi si è riequilibrata. Secondo tempo? Gara più aperta e ci hanno provato anche loro. E' venuto fuori questo pareggio, lo dobbiamo accettare anche se c'è rammarico. Stiamo recuperando la condizione migliore ma siamo ancora lì. Abbiamo alzato le nostre aspettative ma oggi non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Un punto è meglio di zero? Dipende da quanto vuoi rischiare. Segre al posto di Valente? Abbiamo diversi giocatori in fase di rientro, ho voluto mettere in sicurezza i miei difensori scalando pian piano la partita. Abbiamo avuto anche noi le occasioni per fare gol. Anche loro hanno avuto qualche opportunità ma la volontà era quella di provarci pian piano che i minuti passavano".