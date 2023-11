Corini: “Di Francesco domani ci sarà. Quando mancano cinque giocatori fai fatica…”

Il Palermo non può più deludere i propri tifosi. Serve una vittoria contro il Catanzaro, rivelazione dell'attuale Serie B, per cercare di recuperare terreno in questo anticipo del quindicesimo turno. Queste le dichiarazioni di mister Eugenio Corini in sala stampa alla vigilia del match in programma venerdì alle 20.30 al "Renzo Barbera":

"Grande significato al match contro il Catanzaro per dare continuità a pari di Terni, al Liberati abbiamo fatto un buon primo tempo, un secondo tempo normale. Ma un tempo normale non basta, la reazione c’è stata ma col Catanzaro voglio vedere più continuità nell’arco dei novanta minuti. Chi verrà sosterrà la squadra che sarà combattiva, dobbiamo fare un certo tipo di prestazione per portare a casa un risultato importante. Problemi? Quando ti mancano cinque giocatori fai fatica a cambiare corso al match con mosse in corsa, più volte ho sottolineato l’importanza di chi entra in corsa. Queste numerose indisponibilità non possiamo permettercele. Poi forse inconsciamente abbiamo pensato di poter ottenere risultati facendo una virgola in meno anziché in più, ma ci siamo resi conto che non è possibile. Fastidio per infortuni? Non c’è tecnico che abbia piacere di perdere pedine importanti, l’unica novità oggi è che da cinque infortunati oggi ne ho quattro, perché Di Francesco ci sarà col Catanzaro e ci può dare una grossa mano".