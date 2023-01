Corini: “Damiani dal 1′ ad Ascoli, Saric in crescita. Tutino titolare? L’idea è una”

Eugenio Corini presenta Ascoli-Palermo , match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B . Intervenuto in conferenza stampa, l'ex tecnico del Brescia si è soffermato sui singoli dando particolare attenzione a Damiani , Soleri e Saric . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Damiani? La mia idea è di iniziare con Samuele anche ad Ascoli per questioni anche tecnico-tattiche, Broh ha caratteristiche diverse ma darà il suo supporto certamente così com'è stato nel corso delle partite precedenti. Soleri? È un ragazzo che stimo, certamente Brunori è la punta individuata nel nostro sistema tattico ma Edoardo è una delle mie prime scelte, così com'è stato a Perugia. Tutino titolare? Voglio dare continuità alla squadra, questa è l’idea. Saric sta crescendo, può migliorare sotto certi aspetti. Per lui è uno stimolo tornare ad Ascoli, l’ho visto sereno e pronto per la partita. All’andata con l’Ascoli è iniziato il nostro periodo critico, ora siamo diversi. Vogliamo fare certamente meglio rispetto alla gara del Barbera. Speriamo di costruire un percorso migliore di quello che ci portò a Terni”.