Corini: “Critiche? Fanno parte del mio ruolo. La classifica ci fa ambire ai playoff”

Giornata di antivigilia per il Palermo che, lunedì pomeriggio, sarà ospite del Como tredicesimo in classifica allo stadio "Giuseppe Sinigaglia". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico dei rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"La partita è importante, la classifica ci permette di ambire a un posto ai playoff. Avete visto i risultati, sono stati incredibili e danno prova dell'equilibrio del campionato. Se facciamo quello che vogliamo fare si possono aprire orizzonti importanti. Nicolò Maja? Siamo felici possa venire alla partita, speriamo di regalargli una bella giornata. Critiche? Fanno parte del mio ruolo, il tifoso spinge sempre. Ho una grandissima motivazione, ho l'equilibrio necessario per reggere questo ruolo. Cerco di conquistarmi la fiducia dei tifosi, invito a tutti a una riflessione più ampia. Sapete quanto sono legato a questa piazza, ho il mio sogno e farò di tutto per far sì che si possa realizzare. Quando hai una grande passione sei pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Doppio play? Il concetto è che se un giocatore è marcato costruiamo con due giocatori che cercano di far uscire il gioco. A volte il Como ha giocato con un vertice come Bellemo e due interni che si alzano. Longo varia dal punto di vista tattico, abbiamo lavorato su tutte le situazioni"