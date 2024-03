Corini: “Credo ancora nella Serie A? Distanza acuita, ci proveremo fino alla fine”

"Credo ancora nella Serie A? Chiarisco la frase post Brescia (non possiamo ambire in questo momento ai primi due posti ndr), era riferita alle ultime due partite che ci hanno riportato indietro in classifica. Le nostre dirette concorrenti hanno fatto punti, adesso è più difficile raggiungerle. Le ultime due sconfitte ci hanno riportati indietro. La distanza si è acuita, ma noi ci proveremo fino alla fine. Questo è indubbio. Per noi la partita di Lecco vuol dire riniziare un percorso. Quello che è capitato a noi, può capitare a qualche altra squadra. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro. Ci sono ancora tantissimi punti da fare. Oggi la distanza è diventata più ampia, dobbiamo di nuovo colmarla. È stata una settimana terribile tra Cremona, Ternana e Brescia. Purtroppo sono state due partite particolari le ultime due, è stato un pugno nello stomaco che ci ha fatto male. Percepiamo l’ambiente deluso, queste due partite ci hanno ricacciati indietro. Il dato oggettivo riguarda la classifica, non è un margine però impossibile da ricolmare in dieci partite. Penso di essere stato esaustivo nella spiegazione delle ultime tre partite. Con la Ternana a tratti abbiamo dominato, poi la mancanza di lucidità ci ha penalizzati. Questa mancanza è dovuta al secondo tempo di Cremona. Con il Brescia partita particolare, penso che non ci sia niente di peggio che prendere gol dopo pochi secondi. Dopo l’espulsione la squadra ha sofferto e il Brescia purtroppo ha alimentato il vantaggio. Carenza di personalità? Quando c’è una difficoltà c’è dentro di tutto. La generosità non paga se non è equilibrata. Il secondo tempo di Cremona ha lasciato delusione. Non siamo stati capaci di reggere questa situazione. Nascono gli errori e cose che ti penalizzano. Non abbiamo avuto l’energia necessaria per andare a fare poi risultato”.