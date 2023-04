Corini: “Cosenza? All’andata abbiamo perso, dobbiamo reagire. Nasti ha qualità”

Giornata di vigilia per il Palermo che, lunedì sera, ospiterà del Cosenza sedicesimo in classifica allo stadio "Renzo Barbera". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Volevo rivolgere un pensiero al Presidente Mattarella, è un motivo d'orgoglio per la città e per la tifoseria. E' informatissimo sulle nostre sorti, abbiamo una motivazione in più per battere il Cosenza.”