Corini: ”Contro la Reggina brucio i primi 20 minuti. Sosta servirà per consolidare”

"Abbiamo nove giocatori nuovi rispetto all'anno precedente. Hanno tutti percorsi differenti, anche dal punto di vista fisico. Dovremo sfruttare la sosta post Frosinone per consolidare la conoscenza dal punto di vista umano e tecnico tattico. Reggio? Rivedendo la partita brucerei i primi 20 minuti non solo per il gol. La squadra non ha saputo leggere la partita e si è predisposta a continui attacchi che hanno indirizzato la partita. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo consolidato il possesso e nelle loro ripartenze eravamo in controllo. Se prendi un gol da un fallo laterale diventa poi difficile. Quando parlo di controllo emotivo mi riferisco anche a queste situazioni. Sull'assetto tattico possiamo lavorare quotidianamente. Sono cose per me fondamentali sulle quali abbiamo lavorato questa settimana. Genoa? Voglio vedere una squadra che è capace di soffrire insieme. Non dobbiamo lasciare spazi, loro creano tanta densità centrale con gli esterni che vengono dentro al campo e giocano come trequartisti. Abbiamo preparato la partita per coprire l'ampiezza e per lavorare in contrattacco per trovare spazi per far male all'avversario. Dal punto di vista caratteriale mi aspetto una reazione equilibrata emotivamente. Bisogna sapere leggere il momento per stare dentro le difficoltà"