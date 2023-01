Corini: “Conto molto su Tutino. Infortunio Stulac? Verre ha caratteristiche diverse”

Eugenio Corini suona la carica alla vigilia di Ascoli-Palermo . Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B . Tra le tante tematiche affrontate, Corini si è soffermato sulle condizioni di Tutino e sul nuovo volto del Palermo , Valerio Verre . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Tutino ha fatto una settimana tipo, esprimendo una buonissima condizione atletica. Dal punto di vista mentale è felicissimo di essere qua, conto molto su di lui. C'è un tempo che devo dargli dal punto di vista tecnico tattico per entrare al meglio nei sincronismi della squadra. Stulac? Il centrocampista in più è stato individuato in Verre ma che ha caratteristiche diverse rispetto a Leo. L'infortunio di Stulac? È qualcosa di particolare ma la tempistica non è certamente breve. Questo è un gruppo che si è formato piano piano e ne ho avuto la piena consapevolezza nel ritiro di Roma. Chiunque troverà terreno fertile, come ha confermato Gennaro (Tutino) quando si è presentato ad inizio settimana. C'è voglia di lavorare insieme e questo è qualcosa che i tifosi apprezzano".