Corini: “Consolidare voglia di fare risultato. Paura per Nedelcearu, Tutino serviva”

"Le mie squadre di solito sono resistenti nel lungo periodo. Siamo migliorati ed era anche normale, non dimentichiamo le difficoltà di inizio stagione. Dobbiamo consolidare la volontà di fare risultato. Il mercato potrà aiutarci e la società sta lavorando bene. Il portiere ha sempre un peso specifico importante: lo troviamo nelle parate e sulle costruzioni. La parata su Cheddira ha dato morale. Saric? All'inizio a fine allenamento lo vedevo che stava col telefono. Ha sofferto un po' ad entrare in condizione e la squadra non lo poteva aiutare. Quando ha iniziato a stare bene l'hanno colpito alcuni infortuni. Anche la settimana di Roma è stata complicata per lui. Il primo tempo di Perugia? Saric ci è stato dentro. La nostra è una squadra che ha valori e quando trova avversari di qualità sa comandare. Dobbiamo migliorare contro altre tipologie di squadre e per questo ci serve il calciomercato. Faccio i complimenti al Bari ancora perché ho visto due squadre che hanno giocato bene a calcio nonostante vento e pioggia."