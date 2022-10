Corini: “Con il Pisa vista squadra che reagisce. Gomes e Stulac hanno lavorato bene”

"Gomes e Stulac hanno lavorato già bene a centrocampo. Leo per me è un play da centrocampo a tre e non a due. Gomes lo ha fatto bene e quindi ho una buona alternativa. Nonostante col Pisa non sia arrivata la vittoria ho visto comunque una squadra che reagisce alle emozioni. Dobbiamo essere bravi a portare dalla parte nostra la reazione per come abbiamo fatto nei 75 minuti contro il Pisa. Condizione fisica globale? Per i percorsi di mercato diversi che hanno portato alla ragazzi a Palermo adesso sono abbastanza soddisfatto. I lavori personalizzati durante la settimana non sono altro che lavori programmati ma nulla di grave perché fanno parte del percorso. La ricerca della squadra è sempre quella di giocare a calcio. Purtroppo nei due dei tre gol incassati ci sono state tante circostanze che hanno fatto sì che non fossimo concentrati e determinati ma sono stati bravi loro. Si deve leggere la partita per capire come poter andare al gol."