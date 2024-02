Corini: “Como squadra che cerca il palleggio Traoré? Non carichiamolo di aspettative”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini in vista del match tra Palermo e Como, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.

Parola ad Eugenio Corini . L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida tra la compagine rosanero ed il Como , in programma domani alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera . Di seguito, le parole del mister nativo di Bagnolo Mella:

"Como? 4-2-3-1 con spiccate doti offensive dei giocatori, è una squadra che cerca di palleggiare. Abbiamo identità, cerco di avere una strategia iniziale e di averne pronta più di una a partita in corso. Ai giocatori ho detto che c'è solo il Como e che attraverso i mini obiettivi si costruiscono cose importanti. Sappiamo di affrontare una squadra di valore. Traoré? Ha avuto qualche opportunità al Milan ma ha diciannove anni. Non carichiamolo di aspettative, ci sarà tempo per vederlo. Ha la testa giusta e ci darà una grande mano. Sono dentro ad un percorso che è partito da lontano, il tempo aiuta gli allenatori e gli permette di conoscere meglio i giocatori a disposizione. Si passa attraverso passaggi fisiologici di entusiasmo o difficoltà. Questo crea la consapevolezza che abbiamo e che va alimentata ogni giorno sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista mentale. Bisogna riprodurre la partita in allenamento. Questo è un livello di intensità che dobbiamo trovare. Quando anche un fallo non ti fa andare in frustrazione è importante"