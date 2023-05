Corini: “Como? Ecco che partita mi aspetto, noi tra le squadre ad aver perso meno”

“Valente out? Devo dire che Nik si è messo a disposizione, ha avuto una botta al ginocchio e quindi abbiamo dovuto fare un lavoro differenziato un paio di giorni”. Lo ha detto Eugenio Corini, intervistato ai microfoni di SkySport a pochi minuti dall’inizio della sfida Como-Palermo, in scena allo Stadio “Sinigaglia”. “Ieri Valente si è allenato con noi ma ho preferito preservarlo per averlo a disposizione durante la partita. Buttaro ha già fatto questo ruolo, ha una buona gamba e di conseguenza si tratta di un adattamento corretto per questa gara. Sono partite di fine stagione in cui tutte le squadre hanno ambizioni, affrontiamo una squadra che si è ripresa bene dopo un inizio complicato. Hanno una rosa di qualità e anche molto profonda. Hanno tutti a disposizione, noi abbiamo la nostra idea di fare calcio che è quella di provare a fare la partita. Possiamo colpire il Como nel rispetto delle loro qualità, mi aspetto una partita aperta in cui le squadre cercheranno di darsi battaglia fino alla fine. Cosa è mancato in questa fase? Bisogna dire che nel girone di ritorno siamo stati tra le squadre che hanno perso meno. Il grande rammarico è che abbiamo fatto qualche pareggio di troppo. Questo fa parte del nostro percorso di crescita che è iniziato con un anno zero e con diciannove nuovi giocatori che sono arrivati. Nel campionato c'è grande equilibrio, in queste quattro partite vogliamo andare a cogliere delle vittorie che possono farci arrivare al traguardo. Vogliamo giocarcela fino alla fine. Ultima vittoria del Palermo a Como nel 2003? Mi ricordo che sono stato io a segnare su rigore. Speriamo sia la stessa partita con lo stesso risultato", ha concluso il tecnico del Palermo.