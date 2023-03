Corini: “Cittadella punta i playoff, ecco come li affronteremo. Tutino in crescita”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, tornerà in campo dopo il pareggio contro il Pisa, per affrontare il Cittadella al "Tombolato" nella sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Il Cittadella è un ambiente che accompagna le ambizioni. C'è una fascia di squadre che prima ha dovuto pensare a mettersi in una posizione migliore. Dal punto di vista dell'approccio non bisogna insegnare niente al Cittadella, hanno giocato due volte la finale playoff. Loro vogliono arrivare ai playoff, questo è un campionato che ti mette sempre sull'attenzione. Tutti i gol siglati da calciatori italiani? Arriverà un gol da qualche ragazzo non italiano, Saric bene a Pisa. Ha calciato due volte in porta ed è stato qualitativo nei passaggi. Spero che possa arrivare un gol anche da un calciatore non italiano come Saric (ride ndr). Se Damiani fa quella partita è perché si è sentito sempre coinvolto, è fisiologico che è un ruolo centrale e per me Claudio Gomes è quel giocatore strategico. Damiani è cresciuto, qualora volessi giocare con due palleggiatori puri potrei affiancarli. Gomes domina il centrocampo e credo poss adarmi qualcosa in più. Tutino in crescita, ho la sensazione che si stia adattando alla nostra metodologica. Da tutti pretendo qualcosa in più, c'è la predisposizione da parte loro a volerlo fare".