Corini: “Cittadella? Non ho visto passi indietro. Vogliamo fare felici i tifosi”

"Contro il Cittadella non ho visto passi indietro. La squadra ha creato possibilità concrete per poterla vincere. Quando però si fa 0-0 si vede sempre qualcosa di negativo, ma fa parte del mio lavoro. Boom di tifosi a Modena? Siamo felicissimi della presenza massiccia dei nostri tifosi. Vogliamo dare loro delle soddisfazioni e siamo coscienti che al momento non c'è buon umore nella piazza, ma noi ce la mettiamo tutta per fare felici i nostri tifosi e renderli orgogliosi di noi. Questa tifoseria e questo stadio li conosco bene. Quando le cose non vanno bene la squadra con il tecnico vanno in campo per prendersi i fischi. Sappiamo che non stiamo rispettando il programma prestabilito perché siamo in zona retrocessione e non siamo in una posizione di classifica serena. Ma sento comunque che tra i tifosi c'è voglia di gioire. Elia? Abbiamo atteso tanto l'esito e purtroppo è stato confermato ciò che temevamo, adesso valuteremo fino a dicembre per capire come affrontare questa assenza importante".