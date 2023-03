Corini: “Cittadella difende alto, ci vorrà grande attenzione. Sul gol di Sibilli…”

Le parole del tecnico rosanero, Eugenio Corini in vista di Cittadella-Palermo

Giornata di vigilia per il Palermo che, sabato pomeriggio, sarà ospite del Cittadella quattordicesimo in classifica allo stadio "Tombolato". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Chiusura delle partite? Cittadella difende alto, vengono ad aggredire e ti pressano alti con le due punte e il trequartista. I laterali bassi accompagnano questo tipo di pressione, dobbiamo creare una superiorità che ci permette di uscire con il palleggio. E' una squadra che lavora su questo sistema da più di dieci anni, sono molto bravi su questa pressione forte e a girare la palla velocemente. Ci vorrà grande attenzione e qualità. Il livello prestazionale si è alzato, il concetto di dominare la partita viene fuori spesso. Dentro c'è sempre da lavorare, anche sul gol di Sibilli c'è una cosa che potevamo fare meglio. Lavoriamo su quello che c'è da correggere. Se non ci fosse stato quel gol staremmo parlando adesso di una vittoria che sarebbe stata meritata. Meritavamo qualche punto in più, è una responsabilità nostra andare a cercare cosa non è andato e cosa possiamo migliorare"