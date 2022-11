Corini: “Ci sono sempre margini di crescita. Saric? Evoluzione continua”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo match di campionato in cui i rosanero saranno impegnati sul campo del Cosenza . Di seguito, le dichiarazioni dell'ex allenatore del Brescia .

"Ho mandato a scaldare sia Saric che Stulac contro il Parma, ma ho preferito chiudere la partita con il centrocampo che è già sceso in campo. Saric? È cresciuto molto dal punto condizionale, c'è un'evoluzione continua. Il lavoro di una settimana mi permette di alzare il livello dei singoli ed il collettivo ne beneficia. Come ho già detto la scorsa settimana di Damiani. Un allenatore non è mai soddisfatto perché ci sono sempre dei margini di crescita. Senza mai cullarsi su quelle cose che sono già migliorate. La conoscenza adesso a tre mesi di lavoro alle spalle è sicuramente maggiore. Intravedo delle cose migliorabili e nelle stesse faccio rendere conto ai ragazzi tramite dei video. Per quanto riguarda Saric, stiamo lavorando per fargli attaccare più la porta. Dobbiamo portare tutti ad un livello molto alto perché ci saranno momenti in cui giocheremo più volte durante la settimana”.