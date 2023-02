Corini: “C’è sempre da migliorare. Di Mariano sfortunato, Gomes recupero importante”

Parola ad Eugenio Corini. L'allenatore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostica trasferta contro il Genoa di Gilardino. Il match - valido per la ventiquattresima giornata di Serie B - è in programma alle ore 20.30 venerdì 10 febbraio allo stadio Luigi Ferraris. Tra le tante tematiche affrontate, Corini si è soffermato sul recupero di Gomes e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni.