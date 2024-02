Corini: “C’è grande rammarico, occasione persa. Cremonese forte, testa alla Ternana”

"C'è grande rammarico. Primo tempo di grande personalità ma la Cremonese si è dimostrata molto forte. Eravamo dentro la partita, siamo andati dentro e in un minuto hanno fatto due gol. Abbiamo avuto un quarto d'ora per riassestarci, nell'ultimo spezzone ci abbiamo provato. La sentiamo come un'occasione persa. Avevamo creato le condizioni per vincere, c'è grande rammarico. Io penso che dobbiamo affidarci al nostro percorso, i giocatori del mercato di gennaio si sono integrati bene. Abbiamo consapevolezza, forza ed energia. In B puoi vincere e perdere contro chiunque. Ora testa alla Ternana che ha caratteristiche importanti. Dobbiamo vincere e restare attaccati alla classifica. Su questo dobbiamo continuare a lavorare"