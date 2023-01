Corini: “Cambio Broh decisivo? La mia valutazione. Bari pericoloso in ripartenza”

"Cambio Broh decisivo? La valutazione era sul fatto che Damiani era stato ammonito poi Saric un solo sostituto in mezzo e dovevo spenderlo bene. Bari pericoloso sulle ripartenze e in profondità con Damiani ammonito avevo bisogno di un vertice di centrocampo non ammonito che schermasse li in mezzo le loro Ripartenze senza rischiare di dover rimanere in 10. Broh è entrato bene come sono entrati bene anche tutti gli altri che ho mandato in campo."