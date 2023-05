Corini: “Cagliari imbattuto in casa con Ranieri. Allenamento a porte aperte idea…”

"Affrontiamo un avversario di grande valore allenato da un uomo straordinario con una carriera incredibile, questo fa capire le ambizioni del Cagliari. Non hanno mai perso con Ranieri in casa. Un avversario e un campo difficile da espugnare, è molto stimolante. Siamo tornati in una zona che sognavano e abbiamo una grande occasione. Ci siamo preparati al meglio per fare una grande partita. Matteo mi ha espresso la volontà di stare con i compagni, certifica l’ambizione che abbiamo tutti noi. Crea energia positiva e vogliamo metterla in campo domani. Ringrazio Ranieri per le parole che ha espresso, certifica che qualcosa in campo sappiamo fare. Quando crei uno stile devi lavorare su questo. Le prestazioni c’erano e ci sono sempre state. Abbiamo fatto un percorso lineare. Mancavano un paio di vittorie e su questo abbiamo lavorato. Dobbiamo mettere in campo le nostre idee. Il Cagliari è una squadra che alterna tanti sistemi di gioco. Hanno una grande squadra che ha parecchie soluzioni. Voglio ringraziare chi è venuto allo stadio in settimana, grazie agli ultras che hanno cantato come se fosse una partita ufficiale. Idea di allenamento a porta aperte condivisa con il ds Rinaudo e sviluppata dal club. Giornata fantastica c’erano bambini, famiglie e anziani. Ci hanno dato una grande carica in vista di Cagliari, un esperimento da ripetere assolutamente in futuro, e bello ed importante che i tifosi vedano come la squadra lavora e si sentano più vicino alla squadra".