Corini: “Cagliari ex Serie A, sono orgoglioso di sfidarli. Quando cambio Brunori…”

Il prossimo ostacolo del Palermo è uno dei più ostici ed in forma attualmente in Serie B, ovvero il Cagliari di Claudio Ranieri. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosanero Eugenio Corini.

Il Cagliari per consolidare giornata dopo giornata una preziosa posizione in chiave playoff, sperando di poter insediare anche il quarto posto, mentre il Palermo vuole restare a tutti i costi tra le prime otto per poter partecipare al minitorneo. Il tecnico rosanero Eugenio Corini ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia il derby delle isole in programma sabato 13 maggio alle 14.00 all'Unipol Domus. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Calci piazzati? Facciamo dei gol e li prendiamo. Una cosa di molto particolare, dati in linea con il resto del club. È un lavoro continuo che stiamo facendo. Speriamo bene, anche il Cagliari è terzo in questa speciale classifica, ha giocatori che calciano molto bene. Abbiamo fatto un buon allenamento per essere più solidi sotto questo punto di vista. Vi ricordo che il Cagliari l’anno scorso giocava in Serie A, che il Palermo già quest’anno si possa parametrare al Cagliari è motivo di grande orgoglio. I tre attaccanti mi hanno fatto fare diverse riflessioni questa settimana, valuterò il percorso e il minutaggio. Dentro la partita quando tolgo Matteo è per tenere alto quel livello lì. Li ho visti tutti molto bene, ho già deciso e vedrete domani. Sono sicuro che chi rimarrà fuori sarà dentro durante la gara".