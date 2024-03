Corini: “Buttaro? Ha avuto piccolo fastidio. Tutto su Lucioni e Diakité. Gomes…”

"Buttaro? Mi dispiace, stava bene ma ha avuto un piccolo fastidio. Tornerà a lavorare con la squadra in settimana. Diakite? Lo abbiamo gestito, non volevamo dargli lo stress della partita ma lavorerà con noi in settimana. Lucioni dovrebbe tornare in gruppo in settimana e col Pisa dovrebbe essere convocabile. Insigne da valutare. Traorè? Chaka era da tempo che non giocava così tanti minuti, è stato importante per lui. Ha talento, sa che nella scelta può fare meglio, ma ha fatto una grande partita. Gomes? Sono contento per lui, spero che quel gol lo possa fare anche in campionato".