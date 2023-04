Corini: “Brunori recuperato ma a Parma limitato per un motivo. Sala? Livello alzato”

" Brunori l'ho visto sciolto e motivato sia da un punto di vista mentale che atletico. Entrare a partita in corso non gli succedeva da tempo, questa scarsa abitudine lo può avere limitato ma è fondamentale che abbia recuperato pienamente. Siamo contenti di averlo recuperato e quei minuti a Parma gli sono stati utili". Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Eugenio Corini in vista della sfida di Serie B tra Palermo e Cosenza in programma lunedì 10 aprile alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera".

"Per andare tra le prime otto? Sarà la sintesi sulla sana follia e l'equilibrio. Dobbiamo fare uno step successivo per alimentare l'idea che abbiamo. Le partite si vincono facendo dei gol e essendo equilibrati in fase difensiva. Ho visto bene Sala, si è alzato il livello nel ruolo. Masciangelo è un opzione per giocare anche dall'altro lato per creare un'alternativa. Il Cosenza fa una costruzione 3+1, giocano sull'attacco profondo e vengono sotto per vincere le seconde palle. Vengono a pressare con i due attaccanti con Florenzi che viene a pressare il mediano. Abbiamo lavorato per prenderci dei vantaggi lì per creare difficoltà dal punto di vista offensivo. Quando si perde c'è sempre una grande arrabbiatura, per un'ora anche io lo ero. Ho avuto la percezione che eravamo in controllo della partita, reagire a questo stato di frustrazione è fondamentale per migliorarci. C'è stata una grande partecipazione da parte di tutti. Abbiamo la sensazione di voler fare bene in queste ultime sette partite, lunedì aprirebbe qualcosa di importante. Sono delle partite che possono diventare fondamentali nel percorso. Lunedì ha tanti significati la partita, dobbiamo avere la personalità per svilupparla nella maniera migliore".