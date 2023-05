Corini: “Brescia? Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Marconi e quel fallo di Lapadula…”

"La prestazione è stata in linea con quella che è stata la crescita della squadra in uno stadio ostico contro una squadra che ha valori importanti. Con personalità, con identità. C'è rammarico, perché in certe situazioni potevamo portarla definitivamente dalla nostra parte e non siamo stati abbastanza bravi di farlo. L'espulsione ci ha penalizzato e su questo ho un piccolo dubbio. Marconi è vero che fa fallo ma Lapadula da terra lo sbilancia, probabilmente c'era un fallo precedente di Lapadula. In parità numerica non so la partita come sarebbe finita. Il paradosso è che anche con un pareggio comunque avremmo dovuto vincere l'ultima partita, dunque la sostanza non cambia. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocare una finale, un obiettivo che sognavamo e che non era nelle previsioni. Dobbiamo fare una grande settimana, l'ho detto ai ragazzi. Daremo il meglio per cercare di vincerla. Quattro-cinque palle gol nitide nel primo tempo? Dopo Pisa dissi che stavano studiando da grandi, manca ancora un pezzo, però per me l'identità, la forza, la personalità, la squadra l'ha acquisita. Su certi aspetti dobbiamo migliorare ma il campionato è così corto perché le squadre che stanno sotto sono di grande qualità, che si stanno giocando la salvezza. Squadre che avevano un obiettivo diverso. Questo certifica che in questo campionato ci siamo stati dentro bene. Oggi siamo ottavi e vogliamo rimanerci anche alla trentottesima giornata"