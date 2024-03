Corini: “Abbiamo già dimostrato di avere forza di ripartire in momenti complicati”

"Nel complesso ha fatto meglio il Venezia, il primo gol preso sono riusciti a prendere velocità. Giocata di grande livello, secondo gol incomprensione tra i due centrali. Errore di posizionamento e di lettura. Per noi è diventato tutto più complicato. In attacco abbiamo prodotto e non abbiamo fatto male. Bisogna dare merito al Venezia. La delusione è forte, questa squadra ha già dimostrato di aver forza di ripartire nei momenti più complicati. Gestiremo questo momento per lavorare al meglio, dobbiamo rigenerarci e ripartire. Lund ? Lui e Aurelio due giocatori che hanno fatto bene, nel corso di un campionato possono essere più o meno in forma. Verrà valutato se è corretto che vada in nazionale. Ragazzo che sapevamo venisse da un percorso molto lungo, abbiamo spesso modulato il suo lavoro. È giovane, viene da un calcio diverso, ci sono tante cose su cui si deve adattare. Speriamo non sia un infortunio grave. Continueremo a lavorare anche su Aurelio. Cambio di modulo? Farò delle valutazioni, è giusto analizzare nel profondo. Abbiamo otto partite per stare il meglio possibile dentro il campionato."