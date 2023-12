Corini: “Bene Graves. Buttaro può migliorare. Insigne e Di Francesco crescono ma…”

Il Palermo è a caccia di continuità dopo il successo contro il Pisa per 3-2 firmato da Insigne, Brunori e Segre. Una vittoria in quel di Como, con la gara del Sinigaglia in programma questo sabato alle 14.00, potrebbe significare terzo posto per i rosanero. In conferenza stampa, mister Eugenio Corini ha presentato la sfida tra il Como ed il suo Palermo. Queste le sue dichiarazioni:

"Graves ha fatto molto bene, si è allenato spesso in quel ruolo. Ci ha dato solidità, è un giocatore che sa uscire dalla prima pressione. Ha ottime credenziali per partire da titolare contro il Como. A volte il vissuto dello spogliatoio è diverso dal percepito che c'è all'esterno. C'è chi vede le partite in un modo e chi in un altro. Per me importante che le cose che si scrivono abbiano un fondamento di verità e tante cose scritte nei due mesi di crisi non avevano un fondo di verità. Questo è un gruppo solido che sta uscendo dal momento di difficoltà. Mi ha fatto piacere l'abbraccio con Segre perché non era una cosa costruita. Le cose che vengono spontaneamente sono le più belle. Buttaro è entrato a Terni da laterale basso, ha tanta forza ma deve migliorare nel palleggio. Ci ho sempre creduto e quando è stato bene lo ho utilizzato. La prestazione di Graves è stata molto importante, l'ha costruita in silenzio e con grande energia. Insigne e Di Francesco? Sono contento stiano crescendo, sono giocatori che devono rischiare la giocata".