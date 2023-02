Corini: “Assenza Mateju? Nomino Graves e Buttaro. Frosinone vincente, bravo Grosso”

Poco più di ventiquattro ore e il Palermo di Eugenio Corini affronterà il Frosinone di Fabio Grosso nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B . Dopo il ko di Genova, i rosanero tornano a giocare in casa al Renzo Barbera. Il tecnico ex Brescia è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostica sfida contro il club ciociaro. Di seguito, le dichiarazioni di Eugenio Corini .

"Variazioni in base alla conformazione del Frosinone? Indubbiamente sta facendo un campionato a parte, con continuità incredibile. Dall'ultima sconfitta contro il Genoa ne ha vinte sei consecutive, questo certifica che quando una squadra è vincente sa leggere le partite. Complimenti a Grosso, sta facendo un gran lavoro. Hanno attitudine ad attaccare con quattro giocatori, hanno punte veloci e molto tecniche. Hanno perso un centrocampista come Lulic ma hanno recuperato Kone. Il lavoro di questa settimana è stato importante per capire come iniziare la gara rispetto alle assenze che abbiamo per squalifica. Mateju è forte e dinamico e quando c'è bisogno di scivolare sul lato regge bene l'uno contro uno. Ho riflettuto su chi possa essere più pronto e faccio i nomi di Graves e di Buttaro. Voglio costruire una squadra equilibrata che possa avere le caratteristiche per mettere in difficoltà loro".