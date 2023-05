Corini: “Assenza di Brunori importante per noi. Playoff? Venerdì una finale”

"Partita fatta bene contro un avversario di valore, storicamente è difficile giocare qua. Abbiamo avuto personalità. Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Sull'espulsione ho una mia idea, Lapadula interrompe la corsa di Marconi e poi lo porta a fare fallo ma Valeri è un buon arbitro. Lapadula ha commesso fallo secondo me. Sul loro gol ha fatto una grande giocata Lapadula, anche pareggiando oggi non sarebbe cambiato su quello che dovremo fare venerdì. Cagliari molto forte sulle palle inattive. Brunori? E’ il nostro capitano ed è stata un’assenza importante per noi. E' un campionato complicato, alcune squadre sotto di noi dovevano salire o andare ai playoff. Venerdì abbiamo una finale. Playoff? Per noi è importante, sarà un piacere riaffrontare il Cagliari nei playoff, ma ora non so chi sarà la squadra che affronteremo. Non sarebbe un problema affrontare una squadra con valori assoluti importanti"