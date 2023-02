Corini: “Altro step da superare. Genoa? Mi aspetto intensità. Gilardino…”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo alla vigilia del match contro il Genoa

Poco più di ventiquattro ore e il Palermo di Eugenio Corini affronterà il Genoa di Alberto Gilardino nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Dopo il tris di vittorie contro Bari, Ascoli e Reggina, i rosanero tornano a giocare in trasferta al Luigi Ferraris. Il tecnico ex Brescia è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostica sfida contro il Grifone. Di seguito, le dichiarazioni di Eugenio Corini.

"Sicuramente per adesso siamo stati grandi con le “big” in casa. Mi aspetto intensità e qualità da parte del Genoa, ma ci sono i presupposti per fare bene in uno stadio importante come Marassi. Viene da una sconfitta a Parma ma il percorso di Gilardino è importante. Mi aspetto da loro una grande partita e per noi è un altro step da superare. Siamo pronti a fare una grande gara e una grande prestazione. A gennaio hanno cambiato poco. Gilardino ha cambiato diversi sistemi, rimane comunque una squadra forte e importante”.

Corini ha poi aggiunto: “La squadra che vedrete in campo sarà una riflessione tattica, che vedrà strategicamente anche una riflessione sui cinque cambi. Io penso che 5 giorni sono parecchi per preparare una partita. Le mie saranno scelte tecnico-tattiche, i nuovi hanno 6-7 allenamenti con la squadra. Scelgo chi penso mi possa dare più garanzie. La squadra ha recuperato bene, sono tutti pronti e abili i 23 che verranno con me”.