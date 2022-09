Corini: “Abbiamo battuto una delle favorite per la promozione in A”

“A volte il risultato è una conseguenza, ci vuole un pizzico di fortuna. Ci siamo guadagnati la vittoria con applicazione, intensità. Grazie al pubblico che ci ha aiutato nei primi dieci minuti di difficoltà. Poi siamo cresciuti, abbiamo difeso bene, ci siamo resi pericolosi e abbiamo fatto un bellissimo gol. Abbiamo saputo soffrire e meritato la vittoria, bello festeggiare con il nostro pubblico che ci ha sostenuto sempre. Abbiamo lavorato molto sugli errori in settimana, tutto il gruppo si è applicato e siamo stati bravi a lavorare da squadra e mostrare carattere ordine applicazione e aggressività. Abbiamo battuto una delle favorite per la promozione in Serie A, basti vedere i cambi che hanno fatto. Siamo partiti bene nei primi due minuti, poi la chance di Ekubam ci ha un po’ inibiti. Poi siamo stati bravi a mantenere il controllo emotivo, siamo rimasti uniti e concentrati nelle difficoltà. Siamo cresciuti alla distanza e siamo stati bravi anche a riproporci con qualità e pericolosità. Questo è un campionato da giocare tutti insieme, duro estenuante e con squadre di grande livello. Dobbiamo ancora lavorare tanto per trovare identità, meccanismi e condizione, non dimentichiamo che l’obiettivo é quello di consolidare la categoria”.