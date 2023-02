Corini: “Ragazzi carichi e arrabbiati, Vido recupero importante. Saric-Verre…”

"I ragazzi li ho visti carichi e arrabbiati. Quando capisci di aver fatto una prestazione senza portare risultato ci deve essere una crescita in termini di consapevolezza. Questo fastidio ci spinge a migliorarci, i singoli hanno capito cosa fare per ottenere risultati importanti. Vido? Recupero importante, viene da un percorso di un infortunio. Sta spingendo forte, è una risorsa in più e più risorse ha a disposizione la squadra più sono contento. A Perugia abbiamo approcciato bene ma abbiamo preso gol alla prima situazione. Da lì si è creato il peggio e la squadra è andata in sofferenza. Rispetto a altre partite, a volte c'è un concetto tattico di capire come si muovono gli altri per capire come andare a sviluppare le nostre idee. A Genova la squadra di Gilardino ha approcciato bene davanti al proprio pubblico, a noi è mancato un pizzico di coraggio. Se vediamo l'azione con l'asse Saric-Verre capiamo che avevamo compreso dove avremmo potuto metterli in difficoltà. Bisogna inserire al meglio questi giocatori nuovi, questo campionato ci vede rincorrere questa stabilità e un ulteriore step è mettere nelle condizioni ideali i giocatori nuovi tenendo quanto di buono abbiamo fatto. A volte non impattiamo benissimo la partita, ma pian piano consolidiamo. Questo è uno spunto sul quale possiamo migliorare"