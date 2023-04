Corini: “A Cosenza errori in fase difensiva. Di Mariano? Ecco quanto starà fuori”

"Io penso che quando si è alla ricerca di un'identità è possibile perdere delle partite per lavorare sulle cose che non sono funzionate. A Cosenza nella gara d'andata abbiamo fatto degli errori in fase difensiva, in questa settimana ho riflettuto rispetto al nostro grande obiettivo". Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Eugenio Corini in vista della sfida di Serie B tra Palermo e Cosenza in programma lunedì 10 aprile alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera".