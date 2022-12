Corini: “A Brescia emozioni forti, è parte della mia vita. Abbiamo un obiettivo…”

Prosegue la marcia di avvicinamento a Brescia - Palermo , lunch match in programma allo stadio "Mario Rigamonti" lunedì 26 dicembre alle ore 12:30. Giro di boa del campionato di Serie B per la formazione di Eugenio Corini , reduce dalla buona scia di risultati utili consecutivi con otto punti conquistati nelle ultime quattro uscite stagionali, frutto di due vittorie ed altrettanti pareggi. In vista della sfida contro il Brescia , il tecnico di Bagnolo Mella, ex delle "rondinelle", ha presentato la gara contro la formazione del neo tecnico Alfredo Aglietti . Di seguito le dichiarazioni di coach Eugenio Corini rilasciate nel corso della conferenza stampa in programma allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 12:30.

"Per me tornare a Brescia è speciale, fa parte della mia vita personale e sportivo. A Brescia c'ho giocato e allenato e ho vissuto emozioni forti. La squadra ci ha permesso di andare in A, lo scorso anno l'abbiamo sfiorata e ci siamo lasciati perché era il momento giusto per lasciarci. Brescia non sarà mai una partita come le altre. Chiudere un girone di ritorno equilibrato, abbiamo trovato continuità a livello di prestazioni e risultati e vogliamo chiudere cercando di portare a casa il miglio risultato possibile. Non mi sbilancio, è un campionato equilibrato e bisogna pensare una gara alla volta".