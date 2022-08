Coppa Italia, Torino-Palermo su Italia 1: regolamento e tutte le gare in diretta tv

Il programma della Coppa Italia: regolamento e dove seguire le gare in diretta tv

Mediagol ⚽️

NEL 2018 L'ULTIMA APPARIZIONE DEI ROSA — Archiviata la fase preliminare, torna la Coppa Italia Frecciarossa con il primo turno.

Il Palermo, affidato ad interim al tecnico della formazione Primavera Stefano Di Benedetto, dopo l'addio dell'ex coach Silvio Baldini, incontrerà il Torino di Ivan Juric nel match in programma sabato 6 agosto alle 21.15, allo Stadio "Olimpico - Grande Torino".

La compagine rosanero, che nel turno precedentemente disputato al Renzo Barbera ha superato la Reggiana di Aimo Diana per 3 a 2, torna a disputare il trofeo nazionale dopo quattro stagioni. L'ultima apparizione della formazione siciliana in Coppa Italia contro una compagine di Serie A è datata 12 agosto 2018, match in cui la squadra rosanero, allora allenata da Bruno Tedino, uscì sconfitta contro il Cagliari per 2-1 nella gara secca disputata all'"Unipol Domus Arena".

Una competizione, la Coppa Italia, che riporta la mente dei tifosi rosanero indietro di ben undici anni. Era l'edizione 2010-2011 in cui il Palermo dell'allora patron friulano Maurizio Zamparini conquistava la terza Finale della storia per il club di viale del fante.

Il 29 maggio 2011, guidati da Delio Rossi, giocatori dall'elevato background tecnico come Miccoli, Ilicic, Pastore, leader carismatici e grandi interpreti dei rispettivi ruoli come Migliaccio, Nocerino, Balzaretti, Sirigu e compagni, supportati dai quarantamila tifosi rosanero, sfidavano nella finalissima dello Stadio "Olimpico" di Roma l'Inter di Leonardo. Il match si concluse con la sconfitta dei rosanero per 3-1 con la doppietta siglata da Samuel Eto'o ed il gol di Diego Milito per i nerazzurri, rete rosanero siglata da Ezequiel Muñoz.

Adesso tocca al Palermo FC entrato nell'orbita della galassia City Football Group, provare a rinverdire i fasti della storia del club in questa affascinante competizione. Con il successo sulla Reggiana ottenuto nel match del Barbera di domenica 31 luglio, i rosanero accedono dunque al tabellone principale del trofeo nazionale, affrontando nel primo turno, in gara secca, il Torino del patron Urbano Cairo.

Di seguito i risultati del turno preliminare di Coppa Italia:

Südtirol-Feralpisalò* 1-3

Modena*-Catanzaro 3-1

Bari*-Padova 3-0

PALERMO*-Reggiana 3-2

* le formazioni vincitrici che accedono al Primo Turno di Coppa Italia

COPPA ITALIA IN DIRETTA TV — Con le gare in programma venerdì 5 agosto prende il via il primo turno di Coppa Italia che si svolgerà con una formula di tipo tennistico. Fino agli ottavi di finale, il tabellone vedrà una composizione che prevede:

Primo turno (Trentaduesimi): club di Serie A, B e C;

Secondo turno (Sedicesimi): squadre vincitrici del primo turno;

Ottavi di finale: Teste di serie (otto le compagini subentranti: Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina ed Atalanta) contro le vincenti del secondo turno.

Di seguito la programmazione completa delle gare in programma nel prossimo turno:

Venerdì 5 agosto

Ore 17.45 - Cagliari-Spezia - Mediaset 20

Ore 18.00 - Udinese-Feralpisalò - Italia1

Ore 21.00 - Lecce-Cittadella - Mediaset 20

Ore 21.15 - Sampdoria-Reggina - Italia1

Sabato 6 agosto

Ore 17.45 - Pisa-Brescia - Mediaset 20

Ore 18.00 - Spezia-Como - Italia1

Ore 21.00 - Empoli-SPAL - Mediaset 20

Ore 21.15 - Torino-PALERMO - Italia1

Domenica 7 agosto

Ore 17.45 -Venezia-Ascoli - Mediaset 20

Ore 18.00 -Hellas Verona-Bari - Italia1

Ore 21.00 - Salernitana-Parma - Mediaset 20

Ore 21.15 - Monza-Frosinone - Italia1

Lunedì 8 agosto

Ore 17.45 - Genoa-Benevento - Mediaset 20

Ore 18.00 - Sassuolo-Modena - Italia1

Ore 21.00 - Cremonese-Ternana - Mediaset 20

Ore 21.15 - Bologna -Cosenza - Italia1

Tutti i match della Coppa Italia Frecciarossa sono trasmessi in chiaro sulle reti Mediaset: quelle delle 17.45 e delle 21.00 andranno in onda sul canale Mediaset 20, le sfide delle 18.00 e delle 21.15 saranno visibili su Italia 1.

TABELLONE E REGOLAMENTO — Considerando anche il turno preliminare, le squadre impegnate nella corsa alla Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023 sono quarantaquattro, ma soltanto quaranta sono i club che vanno a comporre il tabellone principale del trofeo, che parte ufficialmente il prossimo 5 agosto 2022 con il primo turno. Al torneo prendono parte tutti i club di Serie A e Serie B più le quattro migliori formazioni dell'ultima stagione di Serie C (Catanzaro, Feralpisalò, Padova, Reggiana)

Le quarantaquattro formazioni impegnate si affrontano, dunque, in diversi turni: uno preliminare (già disputato) che coinvolge le compagini di Serie C contro le quattro neopromosse in Serie B, con le squadre vincitrici che accedono al primo turno, con formazioni di Serie A e Serie B.

Fino alle semifinali le sfide si disputeranno tutte in gara unica e, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. La semifinale sarà poi disputata in doppia gara di andata e ritorno: la finale poi in gara secca, con eventuali supplementari e calci di rigore.

Diverse le novità presenti nel regolamento della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. I club impegnati nella competizione potranno consegnare al direttore di gara una lista di 26 calciatori (e non più 23 come fino alla precedente edizione), di cui 11 titolari e 15 riserve. Tra le novità già paventate nella scorsa stagione vi è quella dell'eliminazione della regola dei goal fuori casa in semifinale, che sarà disputata in due gare di andata e ritorno. Al termine delle stesse, in caso di parità, si procederà ai tempi supplementari e ai calci di rigore.