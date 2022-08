Coppa Italia, Torino-Palermo: quasi 700 i biglietti venduti per il settore ospiti

In vista della sfida tra Torino e Palermo, match valevole per il primo turno di CoppaItalia, lunedì scorso è partita la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello Stadio "Olimpico-Grande Torino". Dopo il successo interno per 3-2 contro la Reggiana di AimoDiana, il Palermo guidato ad interim dal tecnico della Primavera, Stefano Di Benedetto, dopo l'addio dell'ex coach Silvio Baldini, si appresta a preparare il match contro il Torino del patron Urbano Cairo.