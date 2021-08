Coppa Italia Serie C, per il Palermo c’è il Monopoli: Potenza battuto ai rigori

Il prossimo avversario dei rosanero nella Coppa Italia di Serie C sarà il Monopoli, uscito vittorioso nel primo turno eliminatorio contro il Potenza grazie alla lotteria dei tiri dal dischetto

Il 5-3 decretato in seguito alla lotteria dei calci di rigore, ha dato ragione alla formazione pugliese che, nei tempi regolamentari, aveva trovato il vantaggio alla mezz’ora di gioco per poi farsi raggiungere verso la fine della sfida in ragione all'1-1 siglato da Gigli . Qualche occasione di troppo gettata al vento per la compagine pugliese, che con Starita - autore del vantaggio biancoverde - ha anche fallito un tiro dagli undici metri verso la fine della prima frazione di gioco.

Il Monopoli affronterà, dunque, la formazione di Giacomo Filippi nel secondo turno eliminatorio della competizione. Sarà una ghiotta possibilità per rosanero - in caso di un successo da parte di questi ultimi - di rifarsi dall'ultima amara sconfitta subita nello scorso campionato di Serie C, terminata il punteggio di 2-1 in favore dei pugliesi in seguito ad una clamorosa rimonta nel finale di gara.