Coppa Italia Serie C, Palermo-Picerno: le designazioni arbitrali del primo turno

La Lega Pro ha pubblicato le designazioni arbitrali riguardanti le gare di Coppa Italia Serie C, valide per il primo turno eliminatorio della terza divisione di calcio italiana

Sarà l'AZPicerno l'avversario del PalermoF.C. nel primo match ufficiale della stagione calcistica 2021-2022. La compagine lucana affronterà i rosanero al "Renzo Barbera", sabato 21 agosto alle ore 17.30, nel turno d'esordio di Coppa Italia di Serie C. In vista del primo confronto ufficiale di stagione, sono state pubblicate le designazioni arbitrali riguardanti le gare di Coppa Italia Serie C, valide per il primo turno della competizione.