Coppa Italia Serie C, Palermo-Picerno: il pronostico dei tifosi rosanero

Match day! Il Palermo si appresta ad affrontare il Picerno nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C

Pronti, partenza, via. La stagione del Palermo edizione 2021-2022 parte ufficialmente questo pomeriggio con la sfida contro il Picerno valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Un’occasione utile per testare rodaggi e meccanismi collettivi e per migliorare sotto il punto di vista prettamente aerobico in vista dell'inizio del nuovo campionato. L’obiettivo, infatti, è pregustare lo stato di forma della squadra - reduce dal ritiro estivo di San Gregorio Magno, in Campania - ad appena sette giorni dalla prima sfida contro il Latina. La redazione di Mediagol.it ha proposto un sondaggio nel quale si chiedeva un pronostico per il primo impegno ufficiale della stagione dei rosanero. I supporters del Palermo per l'82.89 % si sono espressi in favore della compagine di Giacomo Filippi, mentre il 13.16 % ritiene che la franchigia lucana sia la favorita per staccare il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C.