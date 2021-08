Coppa Italia Serie C, Palermo-Picerno: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra il Palermo e il Picerno è in programma alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera": dove vederla

Tutto pronto per Palermo-Picerno. Alle ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero sfiderà gli uomini di Palo. La gara, valevole per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022, sarà aperta al pubblico. Nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, i posti a sedere sono stati resi disponibili in modo da tenere sempre un posto libero tra due vendibili, con una disponibilità massima di 8750 spettatori.