Coppa Italia Serie C, Palermo-Monopoli: i convocati di Filippi, l’elenco completo

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma mercoledì 15 settembre alle ore 15:00 allo Stadio "Renzo Barbera"

Sono ventuno i calciatori del Palermo convocati dall'allenatore Giacomo Filippi per la gara di domani contro il Monopoli, valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Ecco l'elenco nel dettaglio: