Coppa Italia Serie C, Palermo-Monopoli 2-1: le pagelle dei quotidiani

Ecco i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi

Il Palermo ritrova la vittoria dopo la sconfitta rimediato lo scorso weekend in campionato sul campo del Taranto. Gli uomini di Giacomo Filippi hanno superato per 2-1 al "Renzo Barbera" il Monopoli di Alberto Colombo, capolista del Girone C. Due gol nel primo tempo (Fella su rigore e Valente), poi solite amnesie e brividi nel finale. Un successo, quello conquistato in occasione del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, che permette ai rosanero di staccare il pass per gli ottavi di finale: il prossimo 3 novembre, il Palermo affronterà il Catanzaro.