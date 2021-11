Coppa Italia Serie C, Palermo eliminato dal Catanzaro: l’analisi di Filippi

Il Palermo cede contro il Catanzaro e chiude agli ottavi di finale la sua avventura in Coppa Italia di Serie C

Uno a zero. È questo il risultato finale di Catanzaro-Palermo: allo Stadio "Nicola Ceravolo", i rosanero di mister Giacomo Filippi, cedono di misura alla formazione di Antonio Calabro e chiudono agli ottavi di finale la propria avventura in Coppa Italia di Serie C.